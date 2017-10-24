Новый канцлер Австрии отказался целоваться с Юнкером – ВИДЕО

2017-10-24 10:22 | www.oxu.az | 4
Избранный канцлер Австрии Себастьян Курц, прибыв в Брюссель на саммит Европейского союза, отказался от приветствия со стороны председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который попытался поцеловать его в щеку.
Как передает Oxu.Az, кадры публикует Ruptly.
31-летний Курц стал самым молодым канцлером в истории Австрии. Консерваторы из Австрийской народной партии, председателем которой является Курц, одержали победу на выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), прошедших 15 октября.
Н.О.