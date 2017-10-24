Строительство мечети Гаджи Джавад в Баку завершится до конца года

2017-10-24 12:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство мечети Гаджи Джавад в Баку завершится до конца года, сообщили Trend во вторник в исполнительной власти Ясамальского района столицы.

Большая часть работ уже завершена, сказали в ИВ.

Отметим, что по линии министерства культуры и туризма в еще одной мечети в Ясамальском районе столицы – мечети Имам Гусейн ведутся работы по капитальному ремонту.

Напомним, что по указанию главы государства продолжается строительство мечети Гаджи Джавад по новому адресу в Ясамальском районе Баку, на ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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