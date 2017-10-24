Вокруг мечети Тезепир будут снесены 2010 жилых и нежилых объектов

2017-10-24 11:14 | www.apa.az | 4

В связи с выполнением Генерального плана города Баку Исполнительная власть Ясамальского района продолжает работы по переселению и сносу объектов на территории «Советской».





Как сообщили АПА в Исполнительной власти Ясамальского района, на «Советской» были проведены замеры по 9814 адресам, была достигнута договоренность с владельцами 4300 жилых и нежилых участков на территории площадью более 26 га., срок эксплуатации которых давно истек, которые не отвечают современным требованиям и, можно сказать, являются полностью непригодными для эксплуатации. Была проведена соответствующая документация и владельцам объектов недвижимости была обеспечена выплата средств.

В то же время были снесены 4300 объекта недвижимости. С целью продолжения работ по скупке непригодных для эксплуатации домов на территории «Советской» президент Ильхам Алиев поручил выкупить к 2018 году дома в верхней части мечети Тезепир между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил-бека Куткашенлы и очистить эту территорию. С целью исполнения поручений главы страны ИВ Ясамальского района провела предварительное расследование. В результате было установлено, что между улицами Набатханым Ашурбековой – бывшая улица Мустафы Субхи, Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева имеются 1130, вокруг проспекта Наримана Нариманова, улиц Исмаил-бека Куткашенлы, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева – 880 жилых и нежилых объектов, в целом 2010 объектов.

Как сообщили в ИВ Ясамальского района, в течение 9 месяцев 2017 года работа в сфере борьбы с незаконными постройками была продолжена. 3 такие постройки разного назначения общей площадью 42, 52 и 64 кв.м в западной части «Ганлыгель» были снесены.