Жили-были по-азербайджански... (ФОТО)

2017-10-24 12:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (выставочный салон Союза художников Азербайджана) состоялось открытие выставки "Жили-были...", сообщает Trend Life.

Выставка организована арт-консалтинговой группой "HəArt" под эгидой Союза художников Азербайджана и при поддержке министерства культуры и туризма и министерства здравоохранения.

На открытии мероприятия посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, руководитель Бакинского центра искусств Yeni Gallery Рафаэль Гюльмамедов, руководитель проекта Кенуль Рафиева и другие отметили важное значение художественного образования и искусства в целом в процессе воспитания и формирования личности ребенка.

Было подчеркнуто, что в экспозицию вошли художественные произведения и образцы декоративно-прикладного искусства, созданные детьми и подростками.

В ходе реализации проекта кураторы привлекли к участию в выставке не только учащихся арт-студий, но также акцентировали внимание на работах детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение в специализированных учебных заведениях.

На мероприятии юным художникам были вручены дипломы.

Отметим, что выставка, которая проводится в рамках проекта "Скажи искусству ДА" арт-консалтинговой группы "HəArt", посвящена сказкам. В своих ярких, красочных, динамичных работах юные художники сумели показать волшебный мир сказок.

Проект "Скажи искусству ДА" является социальным призывом, нацеленным на привлечение внимания широкой общественности к важной роли искусства в жизни детей как неотъемлемой части процесса образования, значимому элементу в формировании личностных качеств и характера каждого ребенка.

Выставка будет работать до 26 октября.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.