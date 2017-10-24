Шойгу: ИГ контролирует не более 5% территории Сирии

2017-10-24 11:16 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«До начала операции Воздушно-космических сил России ИГ контролировала более 70% территории Сирии», - сказал он на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнёров.

По его словам, за два года российская авиация ликвидировала 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов.

«Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1,12 миллиона человек. Только в 2017 году - 660 тысяч», - рассказал Шойгу.

Он отметил, в результате работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже 2,5 тысячи населённых пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения.