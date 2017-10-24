МВД Грузии ведет расследование в связи со школой, в которой был оскорблен ученик-азербайджанец

2017-10-24 11:49 | www.apa.az | 4

МВД Грузии начало следствие по факту предполагаемого насилия в отношении учеников школы номер 67 города Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в настоящее время в рамках расследования проводятся слушания. К следствию также привлечен преподаватель химии школы Додо Кезуа, который, как сообщается, допустил оскорбления и насилие в отношении учеников.

Напомним, Кезуа помимо всего прочего инкриминируется оскорбление школьницы азербайджанского происхождения. Он уже освобожден от занимаемой должности.