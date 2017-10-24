Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда проявляет заботу о людях искусства – народная артистка

2017-10-24 12:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд предоставил квартиру народной артистке Азербайджана Кенуль Хасиевой.

Народная артистка Азербайджана Кенуль Хасиева сказала Trend во вторник, что очень рада этому событию, и выразила глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой. «В первую очередь от имени нашей семьи, от имени любящего мугам азербайджанского народа выражаю глубокую признательность главе государства Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой, вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой. Я расцениваю это как большое внимание, проявленное не только ко мне, но и к азербайджанскому национальному музыкальному искусству. Многоуважаемая Мехрибан ханум всегда проявляет заботу о людях искусства. Мы всегда были свидетелями этого. И сегодня эту радость пережила и я», - сказала Кенуль Хасиева.

Кенуль Хасиева сказала, что предоставленная ей квартира находится на проспекте Гейдара Алиева, недалеко от Центра Гейдара Алиева.

Народная артистка добавила, что это трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров. «Квартира полностью отремонтирована, обставлена мебелью и бытовой техникой. Больше всего мне доставило радость то, что квартира находится на проспекте, носящем имя великого лидера, и близко к Центру, также носящему имя общенационального лидера Гейдара Алиева», - сказала Кенюль Хасиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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