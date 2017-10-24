Состоялась церемония награждения лучших молодых джазменов Baku Jazz Festival -2017 (ФОТО)

2017-10-24 12:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялась церемония награждения Международного конкурса молодых исполнителей "I am Jazzman!", сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Вечер прошел в рамках XII Бакинского международного джаз-фестиваля.

Молодые вокалисты и музыканты из разных стран представили свои джазовые импровизации и композиции всемирно известных музыкантов. В концертной программе приняли участие - Джин Джо Йо (Корея), Фарида Гиргин (Узбекистан), Ле Сеат Нойр, Серхио Касабланка (Италия), Андрей Стетюк (Украина), Максим Медведев, Даниил Кутузов, Юлия Перминова (Россия), Джамиля Насирзаде, Джамиля Наибова, Мухаммед Мухаммедли, Нурлан Абдуллазаде, Нармин Мамедли, Руслан Алышан, Турал Гасымлы, Полад Муртузалиев, Шафига Аббасова, Ляман Дадашова, Анастасия Будакова (Азербайджан). Ведущим вечера был Тофиг Гасансой.

Лучшие молодые джазмены были отмечены почетными дипломами и ценными призами директором фестиваля Лейлой Эфендиевой и председателем жюри Рауфом Алиевым.

Места с первого по третье среди вокалистов заняли Ле Сеат Нойр, Анатасия Будакова и Джамиля Насирзаде, среди инструменталистов – Максим Медведев и Нурлан Абдуллаев, , Мухаммед Мухаммедли, Юлия Перминова.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это традиционно насыщенная музыкальная программа в исполнении известных азербайджанских и зарубежных джазменов. Фестиваль, который проходит с 20 по 28 октября, организован при поддержке министерства культуры и туризма и Фонда культуры Азербайджана.

В фестивале принимают участие музыканты и коллективы из Германии, Швеции, Турции, США, Норвегии, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Израиля, Франции, Мексики, Колумбии, Гвинеи и других стран.

В рамках фестиваля также проводятся дни азербайджанского джаза, концерт детского джаза, художественные выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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