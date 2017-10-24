Чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 7,2 млрд. долларов

2017-10-24 12:11 | www.apa.az | 4

Чистые финансовые активы Азербайджана в 2016 году выросли на 7,2 млрд. долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в концепции экономического развития на 2018 и последующие 3 года. Этот показатель сформировался за счет прямых инвестиций за рубеж (2 573,6 млн. долларов), портфельных инвестиций (-44,3 млн. долларов), дочерних финансовых инструментов (-0,7 млн. долларов) и других инвестиций (4 715,8 млн. долларов).

Чистые финансовые обязательства Азербайджана в 2016 году составили 4,5 млрд. долларов. Этот показатель сформировался за счет прямых инвестиций из-за рубежа (4 499,6 млн. долларов), портфельных инвестиций (443,6 млн. долларов), других инвестиций (-460,3 млн. долларов).

Резервные активы в 2016 году сократились на 539,2 млн. долларов.