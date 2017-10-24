На складе ИГ нашли новейшее оружие НАТО

2017-10-24 10:52 | www.oxu.az | 4

На захваченном сирийскими военными крупнейшем складе террористов "Исламского государства" в городе Меядин, что на востоке Сирии, обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО из США, Бельгии и Великобритании, сообщил журналистам бригадный генерал Сирийской арабской армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сирийские военные при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов ИГИЛ. Арсенал был обнаружен в городе Меядин на востоке Сирии.

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГИЛ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", — сказал Сухейл.

Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.

Сирийские военные также показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания. Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах в Меядине была обнаружена 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.

"Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", — подчеркнул Сухейл.

Н.О.