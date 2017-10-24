На юго-западе Франции неизвестные подожгли около 20 автомобилей

2017-10-24 12:55 | www.trend.az | 3

Неизвестные в ночь на вторник подожгли 19 автомобилей, принадлежащих французской энергетической компании Enedis, передает агентство Интерфакс cо ссылкой на французская радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел рядом с производственным объектом компании Enedis, расположенным в городе Лимож на юго-западе Франции.

По данным радиостанции, автомобили полностью сгорели и не подлежат восстановлению.

Местная полиция приступила к расследованию поджога. Территорию вокруг производственного объекта оцепили стражи порядка.

Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в Лиможе. В сентябре неизвестные подожгли несколько автомобилей сотрудников жандармерии этого города, которые были припаркованы рядом с отделением полиции.

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