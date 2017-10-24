За 23 года Иран принял 2,3 млн. афганских беженцев

2017-10-24 12:59 | www.trend.az | 4

"Иран с 1990 по 2013 год принял более 2,3 миллиона афганских беженцев", сказал заместитель главного управления по занятности мигрантов при министерстве труда и социального обеспечения Ирана Бахман Аббаси.

По словам Аббаси, другие беженцы, принятые Ираном, это беженцы из Ирака, Пакистана, Азербайджана, Туркменистана, Армении и Турции. Об этом сообщает ИРНА во вторник.

Говоря о положительных и отрицательных последствиях иммиграции в принимающих беженцев странах, он обратил внимание на то, что набор сотрудников, которым не нужно обучать, является одним из положительных факторов.

Аббаси указал на рост населения, снижение зарплат местных рабочих, распространение болезней и столкновение с культурными и социальными трудностями как негативные последствия иммиграции в Иране.

По данным статистического центра Ирана, афганские, пакистанские и иракские беженцы составляют большинство беженцев в Иране.

По данным статистики, в Иране проживает около 1584 тыс. беженцев из Афганистана, 34 500 из Ирака и 14 320 человек из Пакистана.

Ранее директор по делам иммигрантов министерства внутренних дел Исламской Республики Иран Ахмад Мохаммадифар сказал, что Иран тратит около 270 млн. долларов на образование иностранных беженцев, проживающих в стране. "Только 2 миллиона долларов от этой суммы предоставляется международными организациями", отметил он.

Он сказал, что в иранских школах сейчас обучается 420 тыс. иностранных беженцев.

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