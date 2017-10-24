Министерство: Азербайджан не сталкивался со спорными вопросами с иностранными инвесторами и не выплачивал крупных штрафов

2017-10-24 12:27 | www.apa.az | 3

Азербайджан до сих пор не сталкивался с большими спорными вопросами с иностранными инвесторами и не выплачивал крупных штрафов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев. По его словам, сейчас в Азербайджане работают более 8000 иностранных компаний.

«Азербайджан подписал 48 инвестиционных соглашений, благодаря которым в экономику страны было вложено более 110 млрд. долларов. Но до сих пор страна не столкнулась с большими спорными вопросами по контрактам и не выплачивала крупных штрафов. Это является показателем того, что Азербайджан является надежным партнером и что инвестиционный климат в стране соответствует требованиям времени», - сказал С.Бабаев.