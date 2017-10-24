Метеочувствительные люди испытают беспокойство

2017-10-24 12:34 | www.apa.az | 4

25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Утром и вечером ожидается слабый туман, изморось. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 18-22°, в Баку ночью 11-13°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове 25-26 октября вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26°, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.