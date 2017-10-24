Профессор: Мужчины возвращаются с летних каникул с венерическими заболеваниями

2017-10-24 10:58 | www.oxu.az | 4

«В большинстве случаев после летних месяцев наблюдается рост числа заболеваний, распространяемых половым путем».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил главный дерматовенеролог министерства здравоохранения Азербайджана, доктор медицинских наук, профессор Зульфугар Фараджов.

З.Фараджов объяснил это явление тем, что люди заражаются венерическими заболеваниями во время летнего отдыха:

«Летом люди едут отдыхать в другие города, курортные зоны, центры отдыха, и там вступают в половую связь, даже не задумываясь о последствиях, но возвращаясь с отдыха, начинают испытывать проблемы со здоровьем. Поэтому в осенние месяцы наблюдается определенный рост численности таких больных».

По словам З.Фараджова, по поводу венерических заболеваний чаще всего обращаются мужчины. В целом, распространяемые половым путем заболевания чаще встречаются у мужчин в репродуктивном возрасте – младше 50 лет.

Профессор отметил, что в целом, в последние годы наблюдается рост числа кожно-венерологических заболеваний, в том числе заболеваний, передаваемых половым путем. З.Фараджов добавил, что такие болезни приводят к вторичному бесплодию:

«Эти болезни наносят удар по генофонду. К ним надо относиться очень серьезно. Если вовремя поставить диагноз и своевременно провести лечение, то можно добиться хорошего результата».

По словам З.Фараджова, большинство мужчин, подхвативших венерические заболевания, несерьезно относятся к лечению. Они обращаются к врачам только при появлении серьезных проблем со здоровьем:

«Такие болезни чаще встречаются у людей, несерьезно относящихся к своему организму. Часто они являются носителями инфекций, но думают, что все пройдет само собой. Но затем болезнь переходит в хроническую стадию».

Э.А.

