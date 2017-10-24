Китай будет следовать мирному пути развития

2017-10-24 13:04 | www.trend.az | 4

КНР будет неизменно следовать мирному пути развития и содействовать построению новой системы международных отношений. Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник по итогам XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), передает ТАСС.

"Съезд одобряет представленный в докладе анализ международной обстановки и выдвинутый курс внешнеполитической работы и подчеркивает, что Китай будет неизменно следовать по пути мирного развития, высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики - защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию", - отмечается в документе.

"Китай будет работать над новой формой международных отношений на основе взаимного уважения, честности, справедливости и взаимовыигрышного сотрудничества, трудиться над созданием сообщества с общей судьбой, а также взаимодействовать с народами всех стран для достижения открытого, чистого и прекрасного мира, где царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность и совместное процветание", - сказано в резолюции.

XIX съезд КПК открылся 18 октября в Пекине и завершился сегодня, в нем приняли участие более 2,3 тыс. делегатов, включая специально приглашенных лиц. В президиуме, наряду с нынешним высшим политическим руководством, находились представители предыдущих поколений власти: бывшие генсеки и премьеры Госсовета КНР Цзян Цзэминь, Чжу Жунцзи, Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао, Ли Пэн. На съезде рассматривались результаты работы партии за последние пять лет, обсуждалась общественно-экономическая и политическая ситуация в Китае и других странах, формулировалась стратегическая линия развития республики на ближайшие годы. Съезд освещали более 3 тыс. журналистов, в том числе представители зарубежных СМИ из 134 стран мира.

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