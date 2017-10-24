Еще один банк подключился к порталу е-правительства Азербайджана

2017-10-24 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ОАО AFB bank приступило к выдаче электронных справок через портал "Электронное правительство" (e-gov.az), сообщили Trend во вторник в информационно-вычислительном центре (ИВЦ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Воспользоваться услугой можно с помощью раздела "Электронная справка о персональных данных граждан".

Граждане смогут самостоятельно сформировать персональную информацию о себе, пройдя регистрацию на портале "Электронное правительство", и направить ее в банк. Электронная справка будет иметь юридическую силу, что упростит процедуру оформления банком документов для выдачи кредитов.

В настоящее время к проекту ИВЦ подключилось более 25 банков и кредитных организаций. В будущем планируется расширить сотрудничество в указанной сфере и с другими банками.

На сегодня посредством портала е-правительства можно получить 18 наименований справок. Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронной форме.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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