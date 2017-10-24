Новруз Мамедов: «Ситуация с Джорджем Соросом меняется»

2017-10-24 13:06 | www.apa.az | 5

«Плутоватый актор международной политики и международных отношений Джордж Сорос привык, чтобы с ним всегда соглашались».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по внешней политике Новруз Мамедов. Он выразил свое отношение к ситуации, сложившейся в связи с создателем фонда «Открытое общество» американским миллиардером Джорджем Соросом: «Однако видно, ситуация начинает меняться, причем из Европы».

Отметим, сообщение о том, что Джордж Сорос выделил 75% своей прибыли, чтобы продвинуть свою политическую и социальную программу, вызвало потрясения во всем мире, и многие демократически избранные лидеры испугались, что против чистого веса его миллиардов, используемых для покупки политиков и журналистов, будет трудно бороться. Победивший на парламентских выборах в Австрии глава МИД этой страны Себастьян Курц сообщил Джоржду Соросу, что его фонду "Открытое общество" дается 28 дней на закрытие.