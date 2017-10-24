Задержанный в связи с побегом заключенных начальник приходится родственником генералу

2017-10-24 11:17 | www.oxu.az | 5

Один из привлеченных к следствию по факту побега заключенных в Баку - начальник караула Джейхун Самедов является племянником заместителя начальника Пенитенциарной службы, генерала-майора юстиции Гусейна Алиханова.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что другие лица, привлеченные к следствию, - начальник караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов.

Все трое содержатся в Наримановском районном управлении полиции.

Кроме того, несколько сотрудников Пенитенциарной службы, находившихся в поезде во время происшествия, сейчас допрашиваются.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов Али Агами и Этибара Мамедова рассматривается в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Ленкорана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов сбежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Отмечается, что известный в криминальном мире А. Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом «Лоту Гули».

А Э. Мамедов по прозвищу «Годжа» в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу и задержанию беглецов продолжаются.

А.М.

