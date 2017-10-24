Беларусь и Россия проведут в 2018 году шесть совместных мероприятий

2017-10-24 13:22 | www.trend.az | 4

План совместных мероприятий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты Российской Федерации на 2018 год утвержден сегодня на заседании коллегий контрольных ведомств двух стран (в режиме видеосвязи), передает корреспондент Белта.

План включает шесть совместных контрольных мероприятий, проинформировал заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо.

"В сентябре текущего года в Баку подписано обновленное соглашение между КГК и Счетной палатой - оно станет новым импульсом для дальнейшего совершенствования совместной контрольной деятельности", - отметил председатель КГК Леонид Анфимов.

В мероприятии, которое проходит под председательством руководителей Комитета государственного контроля Беларуси Леонида Анфимова и Счетной палаты России Татьяны Голиковой, принимают участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства, дипломатического корпуса.

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