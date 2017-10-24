SOCAR завершила геофизическую разведку на суше Азербайджана

2017-10-24 13:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Производственное подразделение "Разведгеофизика" управления геофизики и геологии азербайджанской госкомпании SOCAR провело комплексные геофизические разведочные работы по региональным нефтегазоносным профилям на территории Евлах-Агджабединского прогиба в Азербайджане, сообщает сайт госнефтекомпании во вторник.

Как сообщается, в ходе работ, начатых в апреле текущего года с целью регионального отслеживания мезо-кайназойских отложений и изучения толщины комплексов отложений различного возраста, в целом, были проведены двухмерные сейсмоисследования на четырех профилях нефтегазового района на территории 312 линейных километров, а также гравиметрические и магнитометрические исследования в объеме 340 линейных километров.

"Предусмотренные на 2017 год полевые работы успешно завершены. Полученные материалы в настоящее время находятся на стадии обработки и интерпретации", - сказано в сообщении.

На основе полученных по отработанным профилям геофизических данных будут составлены карты глубинных срезов различных масштабов, по результатам комплексной интерпретации сейсмоданных будут проведены сейсмостратиграфические исследования, а также выделены сейсмофациальные комплексы.

"Новые данные создадут условия для правильного направления поисково-буровых работ", - говорится в сообщении.

В состав SOCAR входят производственные объединения (ПО) "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), "Азерикимья" (предприятия химической промышленности) и "Азеригаз". Также в состав SOCAR входит ряд перерабатывающих и сервисных предприятий, учреждений, занятых геофизическими и буровыми работами. Кроме того, SOCAR обладает активами в Грузии, Турции и Европе.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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