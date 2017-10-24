Еще один банк подключился к порталу э-правительства

2017-10-24 13:29 | www.apa.az | 3

Еще один банк подключился к порталу э-правительства.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, ОАО AFB Bank приступило к выдаче электронных справок через портал «Электронное правительство». Электронная справка имеет юридическую силу, что упрощает процедуру оформления банком документов для выдачи кредитов.

В настоящее время к этой услуге подключилось более 25 банков и кредитных организаций. В будущем планируется расширить сотрудничество в указанной сфере и с другими банками. На сегодня посредством портала э-правительства можно получить 18 наименований справок.