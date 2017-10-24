В Азербайджане исследовательским университетам будет оказываться господдержка

2017-10-24 13:29 | www.apa.az | 5

«С принятием закона «О науке» в законодательство включено положение о создании исследовательских университетов. Университетам, которые наделены таким статусом, будет оказываться соответствующая материальная поддержка со стороны государства».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на XXI Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

По его словам, в исследовательских университетах наряду с фундаментальными анализом предусмотрено кадровое и информационное обеспечение базирующихся на высоких технологиях наукоемких отраслей. Говоря об организационной стороне исследовательской деятельности, глава ведомства отметил, что она превращается для университетов в ключевой фактор устойчиво нарастающей конкурентной борьбы. Министр образования сообщил, что удельный вес исследовательской деятельности среди критериев, применяемых при разработке мировых рейтинговых списков, составляет 20 процентов.

М.Джаббаров также коснулся проблемы, связанной с сегодняшним уровнем магистратуры и докторантуры: «Сегодня подготовка научных кадров в высших учебных заведениях осуществляется не за государственный счет, а за счет средств самих вузов. Такой подход в последние годы способствует некоторым негативным случаям и не полностью отражает приоритеты государственной политики. Распоряжением главы государства от 2016 года поступившим в магистратуру лицам было предоставлено право на отсрочку от призыва на действительную военную службу, что вызвало большое одобрение со стороны работников науки и образования. Обеспечение непрерывности высшего образования имеет очень большое значение с точки зрения стимулирования научной деятельности молодежи, сохранения гендерного баланса в высших учебных заведениях и научных учреждениях. Уже есть первые положительные результаты.

Число поступивших в 2017-2018 учебном году в магистратуру парней по сравнению с прошлым годом увеличилось с 1593 до 2771 человек или на 74%. Несмотря на то, что в этом году число людей, подавших в магистратуру документы, уменьшилось на 46%, число поступивших возросло на 36%. Этот факт говорит о том, что в магистратуру хотят поступить те, кто обладает более высокими показателями знаний и умений».