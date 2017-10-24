От Bitcoin «отпочковалась» новая криптовалюта

2017-10-24 11:30 | www.oxu.az | 3

Не прошло и трех месяцев со времени первого «раскола» криптовалюты Bitcoin (тогда наряду с традиционной «цифровой монетой» возникла Bitcoin Cash). Но на этом энтузиасты криптовалют не остановились: сегодня ночью появился еще один «сорт» Bitcoin, Bitcoin Gold, передает Oxu.Az со ссылкой Vesti.ru.

Как и в случае с Bitcoin Cash, которую создавали в первую очередь в качестве удобного средства для быстрых и не обремененных высокими комиссиями электронных платежей, «золотые» биткоины на старте готовы поддержать не все криптовалютные биржи. Так что пока неясно, «взлетит» ли новый вариант цифровых денег.

Цель Bitcoin Gold — вернуть хотя бы частично те благополучные времена, когда успешно «майнить» биткоины — то есть зарабатывать, предоставляя децентрализованной системе взаиморасчетов ресурсы своего компьютера — могли обладатели обычных игровых ПК с более-менее приличными видеокартами. В настоящее время у таких «майнеров»-любителей практически нет шансов на заработок, так как им не под силу тягаться со специально созданными «майнинговыми фермами», представляющими собой мощные суперкомпьютеры.

Bitcoin Gold использует новый блокчейн-алгоритм «Equihash», пишет Motherboard. Все владельцы обычных биткоинов в момент так называемой «вилки» на блоке 491,407 получили эквивалентное количество Bitcoin Gold, доступ к которым будет возможен при помощи поддерживающего новую криптовалюту ПО.

Однако код Bitcoin Gold (и, соответственно, возможность «майнить» и использовать новую криптовалюту) будет выпущен лишь 1 ноября, сообщили изданию разработчики криптовалюты. Это вряд ли поможет популярности цифрового «золота»: за неделю интерес к нему наверняка угаснет.

Тем более, что лидеры криптовалютного рынка не торопятся поддерживать новинку. Одна из крупнейших бирж, Coinbase, сообщила в блоге, что из-за отсутствия на момент «вилки» публичного кода пока повременит с поддержкой Bitcoin Gold из соображений безопасности. Не будет пока работать с новой «монетой» и Trezor — компания, выпускающая популярные «хардверные» биткоин-кошельки. Еще одна крупная биржа, Kraken, сначала выпустила твит о том, что на старте не будет поддерживать Bitcoin Gold, однако потом аннулировала его, попросив подождать официального заявления.

Н.О.