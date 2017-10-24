Пропуск на кыргызско-казахстанской границе осуществляется в штатном режиме

2017-10-24 13:34 | www.trend.az | 5

Пропуск на кыргызско-казахстанской границе осуществляется в штатном режиме. Об этом агентству «Кабар» сегодня сообщил председатель государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.

По его словам, на сегодняшний день обстановка на кыргызско-казахстанской границе стабильная. Граница открыта, пропуск людей и транспорта осуществляется. Если в начале в течение часа пропускали по одной машине, то сейчас в течение часа границу проезжают 5-6 машин. На пункте пропуска «Ак Тилек» в течение десяти минут проверяют одну груженую машину.

«В сутки с 23 на 24 октября был осуществлен пропуск около 130 грузовых автотранспортных средств. Пропуск на границе осуществляется в штатном режиме. В то же время, стоит отметить, что на выезд в Республику Казахстан пребывает большое количество транспортных средств, что образовывает очередь у КПП. Наши производители везут свою продукцию, в связи с этим и образовывается эта очередь. С 9 часов утра 23 октября до 8 часов утра 24 октября 126 грузовых и 156 легковых автотранспортных средств были пропущены через границу. То есть, пропуск осуществляется в штатном режиме, но в то же время на границу прибывает большое количество машин и получается вот такая картина», - объяснил Шаршеев.

Как он отметил, пропуск граждан осуществляется без задержек. «Имеется несколько пунктов пропуска, и если в одном пункте пропуска очереди нет, то в другом появляется в силу прибытия граждан. К примеру, утром очереди не было, в обед - была, то есть очередь периодически то появляется, то убывает», - объяснил Шаршеев.

По информации главы ГПС, через КПП «Акжол – Автодорожный» за сутки было пропущено 11 тыс 975 человек. В Кыргызстан - 5 тыс 560 человек, в Казахстан - около 6 тыс 500 человек. Пропуск осуществляется, все требования выполняются.

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