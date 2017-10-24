Азербайджанские бизнесмены получат информацию о тендерах через портал Azexport

2017-10-24 13:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели смогут получать информацию о международных тендерах посредством портала Azexport, говорится в “Обзоре экспорта”, опубликованного во вторник Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

"Портал Azexport начал презентацию тендеров и заказов, объявленных на международных электронных платформах и соответствующих интересам азербайджанских предпринимателей. Отныне азербайджанские предприниматели смогут получать информацию о тендерах через портал", - говорится в Обзоре.

Портал, согласно Обзору, также будет предлагать советы по процессу документации в связи с тендерами.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане» от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставлении выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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