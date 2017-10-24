В Азербайджане будет подготовлена дорожная карта по банковскому сектору

2017-10-24 13:54 | www.apa.az | 4

В Азербайджане будет подготовлена дорожная карта по банковскому сектору.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в концепции экономического развития на 2018 и последующие 3 года. В документе подчеркивается, что в 2018-2021 годах планируется проведение комплекса мероприятий с целью оздоровления банковской системы и обеспечения финансовой устойчивости сектора.

В частности, в этот период планируется совершенствование механизма регулирования системообразующих банков, реструктуризация банков, которые не смогли восстановить устойчивость капитала, расширение инструментов ликвидности, создание правового механизма для поощрения продажи неработающих активов, применение в банках более здоровой системы управления рисками.

Кроме этого, в среднесрочный период планируется улучшить доступ к финансовым ресурсам, создание новых рамок банковского регулирования на основе оценки рисков. В планы входит также поощрение участие банковского сектора на рынке ценных бумаг, развитие межбанковского денежного рынка, повышение прозрачности финансовой отчетности банков.