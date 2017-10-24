Министр: «Армения, заселяя оккупированные земли сирийскими армянами, хочет предотвратить возвращение азербайджанцев в свои дома»

2017-10-24 14:37 | www.apa.az | 4

«Грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции 1949 года, которое совершает Армения, заселяя армян из Сирии на оккупированные территории Азербайджана, является наглядной демонстрацией использования Арменией человеческих страданий для реализации незаконных целей».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, об этом во время выступления на организованной в рамках Конференции по Средиземноморью встрече на высоком уровне сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что проводимая Арменией на оккупированных землях эта политика проводится с намерением изменить экономический, культурный и демографический характер оккупированных территорий совершить аннексию захваченных земель и воспрепятствовать возвращению азербайджанского населения в свои дома.

Следует отметить, что Европейский суд по правам человека в деле «Чирагов и другие против Армении» подтвердил право вынужденных переселенцев вернуться в свои дома и призвал с уважением относиться к правам человека. Министр напомнил о том, что во время переговоров в рамках МГ ОБСЕ было подтверждено отсутствие каких-либо юридических оснований для вмешательства в права вынужденных переселенцев и о том, что Армения несет ответственность за выполнение обязательств перед вынужденными покинуть свои земли вынужденными переселенцами: «Таким образом, решение суда заключалось в том, что передача прав собственности на оккупированных территориях другим лицам незаконна».