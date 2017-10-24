Халг Банк открыл очередной региональный филиал – «Гёйчай»

2017-10-24 11:40 | www.oxu.az | 4

С 16 октября начал функционировать 29-й по счету филиал ОАО «Халг» Банка – «Гёйчай». Новый филиал является 21-м региональным филиалом Банка и предоставляет возможность населению, местным предпринимателям и предприятиям региона воспользоваться полным спектром банковских услуг, в частности, депозитными вкладами, различными кредитами, валютно-обменными операциями, операциями с пластиковыми картами, расчетно-кассовым обслуживанием и срочными денежными переводами. Филиал расположен по адресу г. Гёйчай, пр. Г.Алиева, 60. Телефон: (02027) 4-62-06; Факс: (02027) 4-62-07.

Халг Банк по основным финансовым показателям входит в тройку банков-лидеров страны. Уставной капитал Банка составляет 225,078,6 млн манатов. Филиальная сеть Халг Банка охватывает Баку и 20 регионов Азербайджана.