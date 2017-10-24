Обвиняемый в мошенничестве бывший сотрудник Минобразования арестован в зале суда

2017-10-24 14:58 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве врача-педиатра Самиры Мансуровой и в прошлом ответственного сотрудника Минобразования Айтекин Багировой.

Как сообщает АПА, на суде под председательством Мирзы Ханкишиева был зачитан приговор обвиняемым.

Согласно вердикту, Мансурова приговорена к лишению свободы сроком на 8 лет.

В отношении Айтекин Багировой вынесен приговор о заключении на 8 лет и 6 месяцев. Избранная в отношении нее мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на арест.

Согласно обвинению, оба подсудимых совершили мошенничество путем присвоения в общей сложности 60 тысяч манатов, взятых у граждан в обмен на обещание трудоустройства. Они были задержаны на основании жалобы потерпевших. В отношении Самиры Мансуровой была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Айтекин Багировой – в виде пребывания под надзором полиции.

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