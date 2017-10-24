Часть Баку останется без воды

2017-10-24 11:48 | www.oxu.az | 4

ОАО «Азерсу» обратилось к абонентам.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе структуры, в связи с проведением работ по реконструкции на магистральном водопроводе на улице Фармана Меликова в Бинагадинском районе столицы 24 октября в части 7-го и 8-го микрорайонов Бинагадинского района Баку, а также на проспекте Азадлыг, улицах Джафара Хандана и Ф.Меликова будут наблюдаться ограничения в подаче питьевой воды.

ОАО «Азерсу» приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

A.M.

