Британская певица размера plus-size провалилась под сцену во время шоу – ВИДЕО

2017-10-24 11:52 | www.oxu.az | 5

Популярная певица Великобритании Gemma Collins, обладательница пышных форм, во время своего выступления на фестивале Best TV Show провалилась сквозь сцену, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Телезвезда поднялась на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучшее ТВ-шоу», когда внезапно провалилась в специальный люк. Казус попал в прямой эфир телеканала BBC, который транслировал церемонию, и приобрел популярность среди пользователей сети.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», инцидент обошелся без травм и серьезных увечий.

A.C.

