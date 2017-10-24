Иран не откажется от транзита туркменского газа в Азербайджан

2017-10-24 13:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заявление директора Национальной газовой компании Ирана (NIGC) и заместителя министра нефти страны Хамида Реза Араки о том, что он не поддерживает экспорт туркменского газа через Исламскую Республику в Турцию, не затрагивает Азербайджан.

Как известно, в настоящее время Азербайджан также получает туркменский газ через Иран.

Хамид Реза Араки особо подчеркнул, что это решение Ирана не распространяется на Азербайджан, и транспортировка туркменского газа в Азербайджан через Иран будет продолжена. Азербайджанская сторона с целью использования коммерческого потенциала газохранилищ SOCAR в летние месяцы по низким ценам импортирует из-за рубежа дополнительные объемы газа, а в зимний сезон, когда цены более высокие, экспортирует приобретенные объемы, таким образом, получая дополнительный доход.

В январе-июле 2017 года SOCAR импортировала в страну 970 миллионов кубометров газа.

(Автор: Максим Цурков)

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