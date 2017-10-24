Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане

2017-10-24 15:47 | www.apa.az | 4

24 октября глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с резидентом – координатором ООН в Азербайджанской Республике и резидентом-представителем по Азербайджану UNDP Гуламом Ишагзаи.

Как сообщили АПА в ведомстве, в ходе встречи министр отметил, что возглавляемая им структура уделяет большое значение сотрудничеству с международными структурами, в том числе с ООН. Кямаледдин Гейдаров выразил надежду, что это сотрудничество будет развиваться и в будущем.

Гулам Ишагзаи, в свою очередь, высказал удовлетворение в связи с тем, что МЧС АР успешно реализует совместные проекты с различными организациями ООН. Он выразил уверенность, что эффективное сотрудничество будет продолжаться и впредь.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и перспективам сотрудничества.