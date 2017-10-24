Иран приветствует сотрудничество с региональными странами

2017-10-24 14:33 | www.trend.az | 4

"В отличие от США, Иран видит свои интересы в сотрудничестве с региональными странами", сказал министр иностранных дел ИРИ Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф сделал замечания в понедельник после 13-й сессии Совместной комиссии между Ираном и Южной Африкой в ответ на вопрос о недавних высказываниях госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал сили Ирана и других стран к выходу из Ирака, передает Иран (ИРНА).

"Сотрудничество Ирака с арабскими соседями не только не приносит ущерб интересам Ирана, но и оценивается в соответствии с интересами Тегерана", добавил глава внешнеполитического ведомства Ирана, отвечая на вопрос о недавней поездке министра иностранных дел Ирака Ибрахима аль-Джафари в Саудовскую Аравию для создания Саудовско-иракского координационного совета.

В ответ на требование Тиллерсона о том, что те кто сопротивляли террористической группировке ДАИШ (ИГИЛ) должны вернуться в свои дома, Зариф сказал: "Они находятся у себя дома, и они не ждут приказа кое-кого; так как если они подождали бы приказа Тиллерсона или американской администрации, тогда сегодня ДАИШ присутствовал бы в Багдаде и Эрбиле".

"Я рад, что иракцы всегда защищали свою страну", - отметил Зариф.

Во время своего азиатского турне в Саудовскую Аравию, Рекс Тиллерсон в воскресенье призвал отрядов шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), "вернуться домой" или покинуть страну.

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