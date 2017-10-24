Медведев прибыл с визитом в Ереван

2017-10-24 15:53 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, в течение двух дней, 24 и 25 октября, в Ереване пройдут российско-армянские переговоры и заседание Евразийского межправительственного совета.

В аэропорту Звартноц состоялась церемония официальной встречи главы российского правительства с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. Премьеры обменялись рукопожатием, а военный оркестр исполнил гимны двух государств.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства России, в ходе переговоров главы правительств России и Армении обсудят также темы инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия. К подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве.

В среду, 25 октября, Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе заседания главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсудят меры по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также план мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018-2019 годы. Особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции. В ходе заседания также планируется обсудить формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также дорожную карту по реализации согласованной транспортной политики государств ЕврАзЭС на среднесрочную перспективу.