Правительство Азербайджана прогнозирует удешевление нефти в предстоящие 4 года на 10 долларов

2017-10-24 15:57 | www.apa.az | 5

Правительство Азербайджана прогнозирует удешевление нефти в предстоящие 4 года на 10 долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в концепции экономического развития на 2018 и последующие 3 года. В документе подчеркивается, что правительство прогнозирует цену на нефть в 2018 году на уровне 45 долларов, в 2019, 2020 и 2021 - на уровне 40 долларов.

Отметим, что на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,37 доллара или 0,64% до 57,74 доллара, цена нефти марки AzeriLight упала на 0,12 доллара или 0,20% и составила 58,51 доллара за баррель. Цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2018 год заложена на уровне 45 долларов за баррель.