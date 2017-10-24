Государственный Банк будет работать до 22:00

2017-10-24 12:08 | www.oxu.az | 4

Государственный Azer Turk Bank всегда активно поддерживает реализацию значимых проектов в Азербайджане и выступает в роли официального партнера проводимого в стране очередного Бакинского Шопинг Фестиваля. Помимо этого, Azer Turk Bank является одним из уполномоченных банков этого Фестиваля.

В связи с этим, филиал банка «Bakı», расположенный по адресу ул. 28 мая, вблизи ТЦ 28 Mall будет обслуживать клиентов все дни недели с 09:30 до 22:00.

Согласно правилам Фестиваля, граждане страны смогут вернуть здесь определенную часть НДС, как наличными в день покупки, так и переводом на банковскую карту в национальной или иностранной валюте в течение 10 рабочих дней.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.