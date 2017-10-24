В Тбилиси учителя уволили за оскорбление ученицы-азербайджанки

2017-10-24 12:15 | www.oxu.az | 4

Учителя химии общественной школы № 67 в Тбилиси Додо Кезуа уволили за оскорбление ученицы-азербайджанки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, адвокат Д.Кезуа назвал решение незаконным и сказал, что обратится в суд.

Некоторые учителя встали на защиту Д.Кезуа, требуя восстановить его на работу.

Ожидается, что сегодня министерство образования и науки Грузии примет решение по поводу директора школы Марьям Таварткиладзе. По информации, принято решение об отстранении директора школы от должности.

A.M.

