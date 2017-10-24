По приглашению Фонда Гейдара Алиева воспитанники московского детского дома побывали в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

2017-10-24 14:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завершилась программа визита прибывших в Азербайджан 16 октября по приглашению Фонда Гейдара Алиева воспитанников российского центра поддержки семейного воспитания «Наш дом», сообщили Trend во вторник в Фонде.

За время пребывания в Баку воспитанники российского центра ознакомились с достопримечательностями столицы, приняли участие в различных развлекательных программах, а также побывали в Губинском районе.

Во время ознакомления с Центром Гейдара Алиева гости были подробно проинформированы о Музее Гейдара Алиева, жизни общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, истории и искусстве Азербайджана.

Выставки Центра «Жемчужины Азербайджана: в потоке истории», «Кукла в искусстве», «Модернизм и мода» произвели на них большое впечатление.

Для московских гостей также была организована прогулка в Ичеришехер. Здесь они посетили Дворец Ширваншахов, ознакомились с историей Девичьей башни.

Вместе с воспитанниками детского дома номер 1 Низаминского района Баку гости присоединились к участию в различных кружках, к занятиям по танцам, музыке, рисованию и др.

Воспитанники российского центра поддержки семейного воспитания «Наш дом» побывали также в Центре по спасению и приюту для бездомных животных при IDEA. Ребята ознакомились с условиями работы Центра, деятельностью по оказанию заботы о животных.

В завершение поездки в Азербайджан дети совершили экскурсии в Губу и Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Они также посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида, ознакомились с туристическими достопримечательностями Губы, были проинформированы об истории наскальных рисунков в Гобустане. Воспитанники российского центра сказали, что их первая поездка в Азербайджан стала очень запоминающейся, и они вновь хотели бы посетить такую прекрасную страну.

Напомним, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева в августе этого года воспитанники бакинских детдомов побывали в российской столице.

Фонд Гейдара Алиева всегда окружает семейной заботой детей, лишенных родительской опеки. Этот реализованный Фондом проект создает возможность для эффективного отдыха детей, расширения их кругозора и обретения новых друзей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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