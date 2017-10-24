В Гаджигабуле малолетний ребенок спугнул грабителей – ФОТО

2017-10-24 12:23 | www.oxu.az | 4

Сотрудники органов внутренних дел республики провели оперативные мероприятия в направлении установления личности и задержания лиц, которые несколько дней назад совершили разбойное нападение на один из домов в Гаджигабульском районе.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, в октябре текущего года двое людей в масках, вооруженные ножами, напали на квартиру жительницы района Гызгайыд Велиевой.

Сотрудники Отделения полиции Гаджигабульского района задержали по горячим следам жителей района – Юсифа Аббасова и Шамхала Ширинова.

В ходе расследования выяснилось, что напасть на дом предложил сосед потерпевшей Ю.Аббасов. Во время нападения малолетний внук владелицы дома сорвал маску с Ю.Аббасова. Испугавшись быть узнанным, Юсиф вместе с Ш.Шириновым сбежали с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

A.M.

