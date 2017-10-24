IFC способствует внедрению стандарта Better Cotton в Узбекистане

2017-10-24 14:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будут выращивать экологически устойчивые сорта хлопка соответствующие мировому стандарту Better Cotton.

Проект реализует Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка при финансовой поддержке венгерского EXIM Bank. Презентация проекта состоялась 24 октября в рамках 13-й Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки.

Цель проекта, рассчитанного на 2017-2022 годы, повысить эффективность производства хлопка, внедрив лучшую мировую практику, и минимизировав, тем самым, риск использования принудительного труда в хлопковом секторе. Оценочная стоимость проекта в виде инвестиций от МФК составляет 5 миллионов долларов, сообщает узбекские СМИ.

На первом этапе (в 2017-2018 годах) IFC осуществляет пилотную программу — разработка и тестирование системы стандартов устойчивого производства хлопка на основе мировых стандартов Better Cotton в Ферганской (3 хлопкозавода и 6 фермерских хозяйств) и Джизакской (2 хлопкозавода и 4 фермерских хозяйства) областях. После успешного тестирования система будет масштабирована на 3000 фермерских хозяйств и агропредприятий, производящих хлопок в этих областях.

В 2019-2022 годах планируется расширить применение системы стандартов устойчивого производства хлопка на остальные области Узбекистана.

Стандарт Better Cotton не подразумевает использование ручного труда при сборе хлопка, поэтому кусты хлопчатника должны быть полностью адаптированы к машинному сбору.

К 2020 году мощности местных предприятий обеспечат полную переработку производимого в Узбекистане хлопка, что может привести к значительному снижению экспортных поставок этой культуры.

«Согласно программе развития текстильной отрасли Узбекистана, уже к 2020 году мощности предприятий позволят обеспечить полную переработку производимого в республике хлопка», – сказал председатель правления АО «Узбекенгилсаноат» Илхом Хайдаров.

Глава консультационных услуг IFC в промышленности, агробизнесе и сфере услуг Татьяна Лозанская сказала. «Поддержка устойчивого развития частного сектора – стратегическая задача IFC. Наш проект по развитию хлопкового сектора в Узбекистане ускорит трансформационные процессы в Узбекистане направленные на повышение роли частного сектора в экономике страны. Внедрение лучших практик в производстве хлопка также даст возможность повысить глобальную конкурентоспособность узбекского хлопкового волокна и текстильной продукции», - отметила Лозанская.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна и пятое - по его экспорту.

Ежегодно в стране выращивается около 3,5 тысяч тонн хлопка-сырца, производится 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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