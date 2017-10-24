Завтра в Баку будет пасмурно, местами слабый туман

2017-10-24 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман, возможен моросящий дождь, умеренный южный ветер, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 18-22, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 55-65 процентов.

С 25 октября до второй половины 26 октября преобладание временами усиливающегося южного ветра на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у большинства метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Ночью 9-14, днем 21-26, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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