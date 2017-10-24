Правительство прогнозирует рост ВВП до 2022 года

2017-10-24 16:11 | www.apa.az | 4

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, в 2019 году рост ВВП страны составит 4%, в 2020 году – 3,7%, в 2021 году – 2,9%.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в концепции экономического развития на 2018 и последующие 3 года. В документе подчеркивается, что согласно прогнозам, в 2017 году рост ВВП страны составит 0,3%, в 2018 году - 1,5%.

Среднегодовую инфляцию правительство Азербайджана прогнозирует в 2017 году на уровне 13,2%, в 2018 году - 6,1%, в 2019, 2020 и 2021 годах - 4,3%, 3,1% и 3,1% соответственно.

Кроме того, правительство Азербайджана предлагает установить прожиточный минимум на 2018 год на уровне 173 маната. На 2017 год прожиточный минимум утвержден в размере 155 манатов. Согласно прогнозам, прожиточный минимум в 2019 году составит 180 манатов, в 2020 и 2021 годах - 186 и 192 маната соответственно.