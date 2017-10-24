Правительство Испании готово использовать в Каталонии силу

2017-10-24 12:34 | www.oxu.az | 3

Правительство Испании может использовать силу для восстановления порядка в Каталонии в том случае, если сепаратисты будут выступать против мер по урегулированию ситуации в регионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго британской газете The Times.

"Ни одно правительство не хочет каких-либо актов насилия, но кабинет должен обеспечить соблюдение закона, - пояснил министр. - И если есть люди на другой стороне, которые не хотят подчиняться закону, то через Моссос д'Эсквадра (каталонскую полицию) нам придется восстановить закон".

"Правительство не приостанавливает автономию", - сказал де Виго. Происходит, по его словам, как раз "восстановление автономии".

"Те, кто управляет Mossos d'Esquadra, теперь будут заменены Министерством внутренних дел", - добавил он.

В настоящее время проводится расследование деятельности Моссос д'Эсквадра в день плебисцита 1 октября. Тогда сотрудникам региональной полиции было приказано закрыть все избирательные участки за пару часов до старта голосования. При этом в некоторых случаях полицейские не справились со своей задачей.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.

Н.О.