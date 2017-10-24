2017-10-24 14:58 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от города Бодрум. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и здесь не редко наблюдаются сильные землетрясения, приводящие к человеческим жертвам. Наиболее мощные колебания земной коры в Турции были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате этого землетрясения погибло около 18 тысяч человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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