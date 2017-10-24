В Баку состоялся показ фильма "Матильда" (ФОТО)

2017-10-24 15:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema, расположенный в торговом центре Park Bulvar, в зале Laser состоялся пресс-показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Показ посетили известные деятели культуры и искусства, кинорежиссеры, солисты Государственного академического театра оперы и балета, представили шоу-бомонда, блогеры.

Алексей Учитель снял красивую сказку о благородном принце и красавице балерине. Об их пылкой любви и сословных барьерах, которые эту любовь сломали. О том, как долг победил чувства. Это красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность о жизни выдающейся балерины Матильды, всегда отстаивающей традиции классического балета, но которая была еще и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в последнего наследника русского престола Николая II.

От истории в фильм взяты только те факты, которые придадут очередному киномифу подобие отлетевшей в прошлое реальности: эффектно воспроизведена катастрофа царского поезда у станции Борки, патетически оркестрована трагедия Ходынки, пышная сцена коронации подана как кульминация бури, разразившейся в душе будущего императора. Ну, а после бури, как и свидетельствует история, придет умиротворение вернувшейся к жестким имперским установлениям жизни с ее государственными заботами и семейными радостями. Вплоть до трагического конца, о котором напомнят финальные титры.

Режиссер-постановщик фильма - Алексей Учитель, продюсер - Алексей Учитель, Александр Достман, автор сценария - Александр Терехов.

В главных ролях - Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте, Ларс Ейдингер, Томас Остермайер, Луиза Вольфрам, Сара Штейн, Галина Тюнина и другие.

Ровно через 2 дня зрители смогут увидеть "Матильду" на больших экранах Park Cinema и составить собственное мнение о картине.

Фильм о судьбе балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат в Азербайджане наравне с Россией 26 октября на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers-единственный в стране зал в формате IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе "ASAN Həyat", и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

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