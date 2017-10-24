Назван размер прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2018 год

2017-10-24 16:25 | www.apa.az | 4

Назван размер прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2018 год.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно поступившему в Милли Меджлис законопроекту, правительство Азербайджана предлагает на 2018 год установить критерий нуждаемости, используемый для определения размера адресной социальной помощи, на уровне 116 манатов.

Прожиточный минимум на 2018 год правительство предлагает установить на уровне 173 маната. В том числе для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается установить на уровне 183 маната, для пенсионеров – 144 маната, для детей – 154 маната.