УЕФА назвал общий заработок «Габалы» и «Карабаха»

2017-10-24 12:42 | www.oxu.az | 4

УЕФА опубликовала выплаты клубам, участвовавшим в групповой стадии Лиги Европы по футболу сезона 2016/17, в том числе азербайджанским «Габале» и «Карабаху».

Как передает Oxu.Az, оба клуба заработали по 2,6 млн евро за участие в групповом этапе ЛЕ. Помимо этого, «Карабах» получил дополнительно 922 000 евро за результаты в своей группе, а также еще 302 399 евро из маркетингового пула, откуда «Габала» получила дополнительно 300 291 евро.

Отметим, что деньги из маркетингового пула распределялись согласно ряду факторов, в том числе согласно удельному весу национального телерынка, к которому относится клуб.

Э.А.

