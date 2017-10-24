Азербайджан - одна из стран, в которой на душу населения приходится больше всего вынужденных переселенцев - глава МИД (версия 2)

2017-10-24 15:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из стран, в которой на душу населения приходится больше всего вынужденных переселенцев. Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал, выступая на встрече высокого уровня на тему "Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев", организованной в рамках Средиземноморской конференции ОБСЕ.

Министр отметил, что, несмотря на освещение тяжелого положения беженцев и мигрантов, международное сообщество не должно забывать вынужденных переселенцев, состоящих из миллионов мужчин, женщин и детей, подвергшихся угрозе из-за конфликтов и живущих в тяжелых условиях в различных частях мира.

«Верховный комиссариат ООН по делам беженцев сообщил, что число вынужденных переселенцев по всему миру достигло рекордного уровня – 41 миллиона человек. Ситуация миллионов вынужденных переселенцев нуждается в большем внимании, в других, более продуманных подходах для предотвращения подобных случаев, в устранении причин, лежащих в корне проблемы, а также в совместной деятельности на всех уровнях. Мы убеждены в том, что ОБСЕ должна играть роль платформы для оценки всесторонних ответных мер организации для защиты прав вынужденных переселенцев», - сказал министр.

По его словам, щепетильность, с какой Азербайджан относится к вопросу вынужденных переселенцев, понятна.

«Вынужденное переселение в моей стране - результат оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов и продолжающейся военной агрессии со стороны Армении, грубо нарушающей международное право и соответствующие резолюции СБ ООН. Грубо нарушив международное гуманитарное право, Армения осуществила политику этнической чистки против почти одного миллиона азербайджанцев, проживавших в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях. Это превратило Азербайджан в одну из стран, где на душу населения приходится больше всего вынужденных переселенцев», - сказал Мамедъяров.

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